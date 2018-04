Le città e gli stadi dei Mondiali 2018: dove si giocano le 64 partite

Dove si giocheranno i Mondiali 2018? In quali città e in quali stadi si sfideranno le 32 squadre della Coppa del Mondo in Russia? Sono queste alcune delle prime domande alle quali gli appassionati di sport hanno trovato risposta riguardanti il torneo di calcio più atteso. Le località e le strutture destinate ad ospitare gli incontri delle nazionali vanno individuate dagli organizzatori a distanza di anni dall’inizio della manifestazione.

Stadi Mondiali 2018

Le 64 partite dei Mondiali di calcio 2018 si disputeranno precisamente in 12 stadi di 11 città della Russia. Mosca è l’unica in cui sono presenti due impianti della manifestazione. Le altre sono San Pietroburgo, Kalinigrad, Kazan’, Nižnij Novgorod, Samara, Volgograd, Saransk, Rostov sul Don, Soči e Ekaterinburg. Queste le dodici strutture:

Lo Stadio Lužniki o Grande arena sportiva del complesso Olimpico Lužniki a Mosca, circa 81mila posti

L’Otkrytie Arena nel villaggio di Tušino a Mosca, circa 47mila posti, ospita le partite dello Spartak Mosca

La Zenit Arena a San Pietroburgo, circa 70mila posti, ospita le partite dello Zenit San Pietroburgo

L’Arena Baltika a Kalinigrad, circa 35mila posti

La Kazan Arena a Kazan’ circa 45mila posti

Lo Stadio Nižnij Novgorod a Nižnij Novgorod, circa 45mila posti

Il Futbol’nyj stadion v Samare a Samara, circa 45mila posti

La Volgograd Arena a Volgograd, circa 45mila posti

La Mordovia Arena a Saransk, circa 45mila posti

La Rostov Arena a Rostov sul Don, circa 45mila posti

Lo Stadio Olimpico Fišt a Soči, circa 40mila posti, dove si sono svolte le cerimonie di apertura e di chiusura delle Olimpiadi invernali del 2014

Lo Stadio Centrale a Ekaterinburg, circa 45mila posti

Le città

Inizialmente gli organizzatori del Mondiale avevano proposto di disputare le partite in 16 stadi di 14 città. Con la decisione definitiva, arrivata nel 2012, il numero delle strutture è stato poi ridotto a 12 e a 11 quello delle località. Quasi tutte le città fanno parte della Russia europea. Ekaterinburg, principale centro della regione degli Urali, è l’unico della Russia asiatica. Le città più importanti del Mondiale 2018 sono certamente Mosca e San Pietroburgo, che ospiteranno le partite di maggior rilievo. Allo Stadio San Pietroburgo tra le varie gare si giocheranno anche una delle due semifinali, quella di martedì 10 luglio, e la finale per il terzo posto, in programma sabato 14 luglio. Allo Stadio Lužniki di Mosca invece si disputeranno l’altra semifinale, in programma mercoledì 11 luglio, e la finale per il primo posto, la sfida più attesa, domenica 15 luglio. Le gare della seconda parte del torneo, la fase ad eliminazione diretta, dagli ottavi di finale in poi, si giocheranno in 8 stadi e in 7 città: Mosca, San Pietroburgo, Kazan’, Soči, Nižnij Novgorod, Samara e Rostov sul Don.

Dove si giocano le partite più importanti

Questo il dettaglio delle partite più importanti dei Mondiali di Russia 2018, le 16 sfide della fase ad eliminazione diretta, con l’indicazione di data, orario, stadio e città:

Ottavi di finale 30 giugno – ore 16 – Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo D (50) – Kazan Arena a Kazan’

30 giugno – ore 20 – Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo B (49) – Stadio Olimpico Fišt a Soči

1 luglio – ore 16 – Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A (51) – Stadio Lužniki a Mosca

1 luglio – ore 20 – Vincente Gruppo D – Seconda Gruppo C (52) – Stadio Nižnij Novgorod a Nižnij Novgorod

2 luglio – ore 16 – Vincente Gruppo E – Seconda Gruppo F (53) – Futbol’nyj stadion v Samare a Samara

2 luglio – ore 20 – Vincente Gruppo G – Seconda Gruppo H (54) – Rostov Arena a Rostov sul Don

3 luglio – ore 16 – Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo E (55) – Zenit Arena a San Pietroburgo

3 luglio – ore 20 – Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo G (56) – Otkrytie Arena a Mosca Quarti di finale 6 luglio – ore 16 – Vincente 49 – Vincente 50 (57) – Stadio Nižnij Novgorod a Nižnij Novgorod

6 luglio – ore 20 – Vincente 53 – Vincente 54 (58) – Kazan Arena a Kazan’

7 luglio – ore 20 – Vincente 55 – Vincente 56 (60) – Futbol’nyj stadion v Samare a Samara

7 luglio – ore 20 – Vincente 51 – Vincente 52 (59) – Stadio Olimpico Fišt a Soči Semifinali 10 luglio – ore 20 – Vincente 57 – Vincente 58 (61) – Zenit Arena a San Pietroburgo

11 luglio – ore 20 – Vincente 59 – Vincente 60 (62) – Stadio Lužniki a Mosca Finale per il terzo posto 14 luglio – ore 16 – Sconfitta 61 – Sconfitta 62 – Zenit Arena a San Pietroburgo Finale per il primo posto 15 luglio – ore 17 – Vincente 61 – Vincente 62 – Stadio Lužniki a Mosca

(Ultimo aggiornamento alle 18.20 dell’11 aprile 2018. Foto Zumapress da archivio Ansa: lo stadio di San Pietroburgo. Credit immagine: Andrey Pronin via ZUMA Wire)