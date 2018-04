Il governo britannico indagherà sugli abusi sessuali commessi da membri di Save the Children

L’Ong Save the Children, coinvolta nello scandalo di una serie di abusi sessuali nel 2012 e nel 2015, è ora sotto l’analisi dell’organo di governo del Regno Unito Charity Commision che ha preso in esame il caso.

L’inchiesta è stata motivata dalle “preoccupazioni per la gestione, la segnalazione e la risposta dell’ente di beneficenza a gravi accuse di cattiva condotta e molestie di alcuni membri dello staff senior”.

Nel 2015 lo scandalo ha portato alle dimissioni di Justin Forsyth, l’allora amministratore delegato, e Brenda Cox, ex direttrice politica. Entrambi hanno lavorato per il governo laburista di Gordon Brown.

