Per Wikipedia, Di Francesco ha già vinto la Champions 2017-2018

Wiki, abbiamo un problema. Che – fondamentalmente – è sempre lo stesso di qualsiasi open source. Certo, però, che da Wikipedia, l’enciclopedia online più famosa al mondo che sottopone le voci a una rigidissima selezione prima di approvarle e farle entrare nel suo circuito, questa falla ha del clamoroso. Un tifoso burlone – evidentemente approfittando dell’euforia post Roma-Barcellona 3-0 – ha aggiunto, in calce alla voce riguardante l’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco, una piccola postilla. Beffarda.

DI FRANCESCO WIKIPEDIA, LA VOCE MANOMESSA

«Curiosità dopo aver vinto la Champions League 2017-2018 ad Eusebio Di Francesco hanno dedicato una statua al centro della città di Roma e i tifosi gli dedicano il coro Ave Papa Nostro Di Francesco». Una frase chiaramente satirica – e scritta anche in un italiano sgrammaticato – che però, per qualche ora, ha eluso i controlli di Wikipedia, come testimoniato da questo screenshot.

DI FRANCESCO WIKIPEDIA, LA RETTIFICA

Ovviamente, la frase fake è stata immediatamente rimossa. Ma l’argomento è diventato in breve oggetto di dibattito sui social network. Gli scongiuri, tra i tifosi della Roma, saranno comunque bene accetti: la Roma, infatti, è ben distante dalla conquista della Champions League, nonostante l’impresa di ieri sera all’Olimpico contro i mostri sacri del Barcellona: venerdì prossimo conoscerà il suo avversario in semifinale, prima dell’eventuale ultimo match a Kiev.

Tuttavia, il caso Di Francesco Wikipedia ricorda molto da vicino un altro bug – a tema calcistico – riguardante un altro importante servizio della rete come Google Maps: qualche tempo fa, infatti, digitando la chiave di ricerca «cesso d’Italia» si veniva indirizzati automaticamente all’Allianz Stadium, terreno di gioco della Juventus. Buontemponi della rete, che si divertono con poco. Ma che fanno notizia.