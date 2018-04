I Mondiali 2018 in tv: come vedere le 64 partite

Come vedere i Mondiali di calcio 2018 in tv? È possibile seguire le partite in chiaro o serve un abbonamento? Gli incontri vengono trasmessi da Rai, Mediaset o Sky? Le domande non sono banali, perché le emozioni di tutte le più grandi manifestazioni sportive passano attraverso il piccolo schermo. Qui riportiamo tutte le principali informazioni per seguire dal divano di casa l’evento dell’anno.

Mondiali 2018 in tv

Le partite di Russia 2018 saranno trasmesse in tv in Italia solo da Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese ha infatti acquistato i diritti dei Mondiali in via esclusiva. Non sarà dunque possibile assistere agli incontri del torneo su canali Rai o Sky o qualsiasi altro gruppo televisivo. Mediaset oltretutto trasmetterà tutte le 64 partite del 21esimo campionato mondiale e le trasmetterò tutte gratuitamente, quindi sui canali in chiaro del digitale terrestre, senza abbonamento. Non servirà alcuna scheda e alcuna antenna del satellitare. Precisamente Mediaset ha deciso di dedicare ai Mondiali 2018, per le dirette delle partite, tre canali: Canale 5, la rete ammiraglia, che trasmetterà 21 incontri, Italiauno, che ne trasmetterà 35, e il neonato Canale 20, grazie al quale sarà possibile seguirne 8.

Come vedere le partite

Più nel dettaglio, le 48 partite della fase iniziale a gironi (in programma da giovedì 14 giugno a giovedì 28 giugno) saranno distribuite tra Canale 5, Italiauno e Canale 20. Tutte le altre 16 gare, dagli ottavi di finale (in programma da sabato 30 luglio) alla finalissima, la finale per il primo posto (di domenica 15 luglio), saranno coperte esclusivamente da Canale 5. Inoltre va sottolineato che anche la programmazione di Mediaset Extra sarà dedicata a Russia 2018 con rubriche e approfondimenti.

I canali e il palinsesto Mediaset

Mediaset si è aggiudicata i diritti per trasmettere i Mondiali di calcio per la prima volta nella sua storia. Su Canale 5, Italiauno e Canale 20 sarà possibile seguire anche tutti gli incontri giocati in contemporanea con altre partite. Il palinsesto dettagliato è stato diffuso già a marzo. Nel corso della fase a gironi, nelle prime due settimane, Canale 5 trasmetterà solo cinque partite di primo piano: l’incontro inaugurale Russia-Arabia Saudita e Portogallo-Spagna, Brasile-Svizzera, Argentina-Croazia e Germania-Svezia. Le partite in contemporanea potranno essere seguite su Italiauno o Canale 20. Tutta la fase ad eliminazione diretta, poi, verrà trasmessa solo da Canale 5. Grazie a Mediaset Extra, infine, sarà possibile seguire gli incontri di Russia 2018 anche con il commento in lingua originale e quello ironico della Gialappa’s Band, nelle partite di prima serata, quella inaugurale e le finali.

