Il video di Despacito, fresco di record su Youtube, sparisce dopo un attacco hacker

Il video di Despacito è scomparso da Youtube dopo un attacco di due hacker. Non una vera e propria offensiva, come segnalato su Twitter: “Lo abbiamo fatto per divertirci, è bastato usare un semplice script“.

@YouTube Its just for fun i just use script “youtube-change-title-video” and i write “hacked” don t judge me i love youtube <3

— Prosox (@ProsoxW3b) 10 aprile 2018