Di Maio riposta come ha fatto per Bardonecchia. Sarà di nuovo il caos

Vi ricordate «Bene ha fatto la Farnesina…» eccetera? Ecco il leader del MoVimento 5 stelle Luigi Di Maio non perde il vizio di ripostare paro paro quello che twitta su Facebook. In una sorta di ridondanza che è già diventata ironicamente virale in passato.

E così, anche stavolta, scrive: «C’è lo zero per cento di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi e con l’ammucchiata di centrodestra». Risposta su cui Matteo Salvini ha già commentato: «Di Maio, in questo momento, mi interessa meno di zero».

C’è lo zero per cento di “bene ha fatto” che il movimento 5stlle vada alla Farnesina a convocare l’ambasciatore francese con Berlusconi. L’ammucchiata di centro destra deve essere chiarita completamente e in ogni suo aspetto! Rit. X 2 — Andrea Aidala (@AndreAidala) 9 aprile 2018

Oh God… siamo al secondo meme e non hanno ancora messo su il governo — Andrea Gagliardi (@grafentimo) 9 aprile 2018

Bene ha fatto Di Maio a pubblicare le sue dichiarazioni. Quello che è successo alle consultazioni si ha da chiarire in ogni suo aspetto — unoemezzo (@unoemezzo) 9 aprile 2018

Bene ha fatto lo 0%. — PseudoEfederina (@Federinia) 9 aprile 2018