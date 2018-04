Storie Italiane, Al Bano: «Loredana è andata via». E lei chiama in diretta | VIDEO

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati. E oggi a Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Rai Uno, c’è stata una tensione altissima tra i due. Il cantante è intervenuto telefonicamente al programma per spiegare: «La signora Loredana se n’è andata nel mese di dicembre per fatti suoi scaricando la responsabilità su me e Romina, ma la colpa non è nostra». Poco dopo la Lecciso chiama per replicare, ma all’altro capo del telefono il cantante non c’è più. Lecciso interviene solo per dire alcune cose: «Amo i miei figli e a quest’uomo vorrò sempre bene».

Al Bano aveva telefonato in diretta per rispondere alle domande degli ospiti in studio dopo la sua esibizione con Romina a Ballando con le Stelle. Riccardo Signoretti lo aveva criticato: «Hai fatto un po’ come la Svizzera, non prendi posizioni e lasci che Romina giochi con la tua ambiguità». Una posizione su cui il cantante ha risposto: «L’ambiguità la lascio a te, io sono sempre stato molto onesto. Ci sono delle cose e Loredana le sa, ma se ha voluto cavalcare la tigre sia un po’ più chiara. Chi è andata via è lei, non per Romina – perché tra me e quest’ultima c’è un gran rispetto – non per soldi o per fare denaro. Ormai io e Loredana ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono perché ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro».

E invece telefono fu. Con tutto il disagio avvertito in diretta.