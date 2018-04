La gaffe imbarazzante di Ilaria D’Amico che scambia Sarri per un tifoso scomparso e viene smentita in diretta

Incredibile gaffe D’Amico in diretta su Sky Sport. La giornalista, al termine della partita Napoli-Chievo (terminata con il punteggio di 2-1 per gli azzurri con una rete di Amadou Diawara all’ultimo respiro), intervista l’allenatore Maurizio Sarri. In un lunghissimo preambolo – di quasi un minuto – Ilaria D’Amico cerca di sottolineare la vicinanza tra i tifosi e il tecnico, mettendo in evidenza la vicinanza in Curva B di una bandiera con l’immagine di Diego Armando Maradona e di un’altra che – secondo la giornalista – dovrebbe ritrarre proprio il tecnico di Figline Valdarno.

GAFFE D’AMICO, IL VIDEO DEL SIPARIETTO CON SARRI

Ritratto nella curva del Napoli di Pasquale D’Angelo, tifoso morto d’infarto durante una trasferta di Europa League, scambiato per Sarri…questa è la d’Amico…no words. pic.twitter.com/f2AdguxMkl — Marco Varini (@realvarini) 8 aprile 2018

«L’effigie di Sarri accanto a Maradona è da tanto che è lì in curva – ha detto la D’Amico -. Fa piacere sottolineare la sensazione che ha nel far parte di questo amore popolare del San Paolo che a me ha impressionato tantissimo e che abbiamo sottolineato già in precedenza: sull’ultimo corner c’era già il coro che sosteneva il Napoli».

LA STORIA DELLA «BANDIERA DI SARRI» AL SAN PAOLO SMENTISCE LA D’AMICO

Sarri – come si vede da un’inquadratura – prova a interrompere subito Ilaria D’Amico che, però, conclude imperterrita il suo intervento. Soltanto a questo punto, Sarri può intervenire rimarcando la gaffe: «Non penso di essere io quello sulla bandiera – dice l’allenatore del Napoli -. È uno che mi assomiglia, penso sia un tifoso deceduto durante una trasferta». Stupore e incredulità accompagnano l’espressione della D’Amico che non manca di descrivere il suo imbarazzo in quel momento.

Il tifoso a cui fa riferimento Maurizio Sarri è Pasquale D’Angelo, un ex capo-ultrà della Curva B, morto d’infarto durante una trasferta di Europa League nel 2015, quando il Napoli andò a Mosca a giocare una partita contro la Dinamo Mosca. La somiglianza tra questo tifoso scomparso e Sarri è davvero impressionante ed è facile cadere in confusione: ma è solo una parziale giustificazione per la D’Amico, che non ha potuto fare a meno di tornare sui propri passi in diretta.

(FOTO: ANSA/STEFANO PORTA)