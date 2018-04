Figlia vegana minaccia la madre che fa il ragù: il caso finisce dal giudice di pace

Il veganesimo all’origine di un litigio famigliare. È quanto successo a Modena tra una figlia, 47 anni, costretta a vivere con una madre, 68, “carnivora” a cui piace cucinare ricette tipiche emiliane.

Il caso, risalente al 2016 ma uscito ora dopo che il caso è arrivato dal giudice di pace, è stato raccontato dalla Gazzetta di Modena:

Non si sa se quel giorno avesse intenzione di preparare le lasagne o le tagliatelle. Fatto sta che mentre la donna girava lentamente il ragù a fiamma bassa secondo l’antica tradizione modenese, la figlia vegana – esasperata dall’odore di carne per casa – si è messa a urlare e l’ha minacciata di morte: «Adesso ci penso io a farti smettere! – ha esclamato, come si legge nella denuncia – se non la pianti di fare il ragù ti pianto un coltello nella pancia!» La madre non solo non ha smesso di cucinarlo ma ha denunciato la figlia e ora il caso è affrontato dal Giudice di Pace per un reato minore (minaccia semplice).