Mondiali di calcio femminili: Italia prima del girone con 4 vittorie su 4

Per una parte d’Italia che dovrà guardare i mondiali di calcio di Russia 2018 comodamente seduta sul divano, ce n’è un’altra che sta facendo sognare gli appassionati.

Si tratta della nazionale italiana di calcio femminile che, con la vittoria di venerdì 6 aprile per 3 a 1 sulla Moldavia, si è aggiudicata il primo posto del girone in vista della fase finale che si terrà in Francia dal 1° al 30 giugno 2019.

La classifica è la seguente: Italia prima a punteggio pieno con 12 punti e una partita in più, seguita dal Belgio (9), Portogallo (3), Romania (3), Moldavia (3).

Martedì 10 aprile alle h18 presso lo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara le azzurre sfideranno il Belgio in un match decisivo per il primato del girone.

Tutt* sintonizzat* su RaiSport+!

(Foto credits: Twitter)