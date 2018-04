Un commovente gesto di gratitudine, riconoscenza, stima. Un bimbo di 5 anni ha regalato i suoi risparmi, poche monete, al medico che ha curato sua madre malata di cancro. A raccontarlo è stato proprio il professionista, Pietro Caldarella, vicedirettore dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano. Giovanni, questo il nome del piccolo, gli ha consegnato in una busta pochi spiccioli, monete da uno due o cinque centesimi, affermando: «Sono per la ricerca».

L’oncologo ha descritto l’episodio in un post pubblicato su Facebook lo scorso 27 marzo. «Mi veniva da piangere», ha confessato Caldarella. Il bambino faceva compagnia alla mamma, giunta a Milano dalla Sardegna per un controllo. «Stamattina – è stato il messaggio del medico – il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c’erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro… mi veniva da piangere!». La mamma del bambino si era sottoposta ad un’intervento per combattere un cancro al seno. Avevo poi dovuto svolgere le consuete sedute di chemioterapia. Oggi la donna è guarita. Il dottore ha anche pubblicato un immagine del regalo ricevuto.

