Antonio Ricci ha preso di nuovo in giro Claudio Baglioni dopo che il cantante e uomo TV l’aveva querelato per un’intervista concessa alcune settimane fa, in cui il creatore di Striscia la Notizia aveva pesantemente ironizzato sull’artista.

Antonio Ricci sfotte Claudio Baglioni per il botox e i fascisti dopo la querela

«Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello» e Baglioni «cantante preferito dei fascisti. In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica che semina diossina in tutto il Paese» erano stati i passaggi più duri dell’intervista al Corriere della Sera, che Claudio Baglioni ha ritenuto diffamatori.

La procura di Roma ha aperto un’indagine su Ricci dopo la querela del cantante, ma al Corriere della Sera l’autore TV si è mostrato tranquillo, confermando tutte le cose che aveva detto alla stessa testata un paio di mesi fa.

«La querela è la riprova del “piccolo grande amore” con cui ha affascinato tanto i fasci. Non mi pento e confermo tutto quello che ho detto sulla melensa creatura che trasuda Baci Perugina da ogni poro, contestualizzato negli anni Settanta, gli Anni di piombo. Per quanto riguarda le overdose da botox, dimostrerò scientificamente in tribunale che quando bacia la fidanzata ciuccia botulino», ha detto Antonio Ricci in un virgolettato riportato in un articolo di Renato Franco sul Corriere della Sera di oggi.