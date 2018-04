Tutte le volte che Matteo Salvini ha smesso di fumare (inutilmente)

Come tutti ben sanno Matteo salvini ha promesso di smettere di fumare durante le consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega Nord sta aggiornando tutti i suoi followers via Facebook. Perfino i giornalisti, oggi, hanno dovuto seguirlo mentre passeggiava per le vie del centro. Perché camminare senza nicotina, a suo dire, lo aiuta molto.

Ebbene dovete sapere che Salvini è uno di noi (più o meno). Ha smesso svariate volte di fumare. A questo punto inutilmente.

A ricordare l’arcano è un utente su Facebook, Nicandro Buccieri, con un post decisamente virale