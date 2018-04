Le prime parole di Yulia Skripal andate in onda alla tv di Stato russa

Yulia Skripal, avvelenata a Salisbury assieme al padre ed ex spia Serghiei Skripal, avrebbe telefonato dall’Inghilterra alla cugina Viktoria, che vive in Russia, dicendole di star bene e che anche il padre è in condizioni «normali». La notizia – la cui autenticità non è verificabile – è stata data dalla tv di Stato russa, che ha trasmesso la presunta registrazione della conversazione, fornita dalla stessa cugina, Viktoria.

«Mi sono svegliata più di una settimana fa e sono felice di dire che la mia forza sta crescendo ogni giorno. Sono grata per… i molti messaggi che ho ricevuto», avrebbe spiegato invece la ragazza alla polizia inglese.

JUST IN: UK police release statement on behalf of Yulia Skripal, ex-spy’s daughter poisoned in nerve agent attack.

“I woke up over a week ago now and am glad to say my strength is growing daily. I am grateful for…the many messages of goodwill that I have received.” pic.twitter.com/q7J6IWJDOf

