Grande Fratello 15: spuntano i primi concorrenti. Ed è rivolta social

Grande Fratello 15 concorrenti ancora top secret per l’ultima edizione del programma che sarà condotto da Barbara D’Urso. Spuntano però già le prime indiscrezioni. Secondo quanto riporta Trash Italiano ci sarebbero: “Michael Terlizzi, il figlio del naufrago Franco Terlizzi, Lucia Bramieri, la nuora di Gino Bramieri, Simone Coccia, il toy boy della senatrice Pezzopane e Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric”.

Anche Davide Maggio conferma queste indiscrezioni.

Potete capire che le ultime indiscrezioni svelano un GF poco Nip e decisamente Vip. Un po’ troppo. Così è scoppiata una certa rivolta su Twitter, dove molti criticano le presunte scelte della produzione. In molti si chiedono se i provini, fatti in giro per l’Italia, siano serviti a qualcosa.

Al #GF15: “Michael Terlizzi, il figlio del naufrago Franco Terlizzi, Lucia Bramieri, la nuora di Gino Bramieri, Simone Coccia, il toy boy della senatrice Pezzopane e Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric.” Manca solo Peppina Scalone, la mia portinaia, e i due liocorni. https://t.co/l4ZhjkF2Mm — diodeglizilla (@diodeglizilla) 5 aprile 2018

BOOMMMM

LUCIA BRAMIERI al #GF15

Grazie Barbara e grazie Palinsesto

Telegatto in arrivo? pic.twitter.com/df57F7h4SS — MasterBB (@MasterAb88) 5 aprile 2018

Altro che Gf tradizionale la D’Urso conduce l’edizione vip danneggiando Blasi&co: per Spy nel cast Simone Coccia (ex Pezzopane), Luigi Favoloso (Moric), Lucia Bramieri, Camilla Lucchi,l’ex di Paola Di Benedetto e il figlio di Franco Terlizzi. Che senso ha questa operazione? #gf15 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) 5 aprile 2018

Trovo il cast del #Gf15 agghiacciante. Una malformazione genetica del #gfvip, col solito sottobosco prezzemolino di starlette che popolano il daytime. La promessa di rinascita del format iconico non è stata mantenuta minimamente. Operazione inutile. — Federico Ursitti C. (@federicoursitti) 5 aprile 2018

Di rivedere i #Terlizzi anche lì no però! Subito una petizione per toglierli dalle palle 4ever! #GF15 Mi rifiuto di guardarlo se c’è un Terlizzi qualsiasi, anche solo uno che abbia lo stesso cognome fortuitamente! — Maurizio Zanaboni (@maurizanaboni) 5 aprile 2018

Foto: ANSA/DANIELE MASCOLO (foto di repertorio)