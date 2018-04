Incendio doloso in un pub a Catanzaro Lido: due morti

Due persone sono morte in un incendio doloso sviluppatosi la scorsa notte in un pub, il ‘Tonnina’s’, di Catanzaro Lido, il quartiere marino del capoluogo calabrese. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, non è escluso che i due morti siano le stesse persone che stavano appiccando l’incendio al locale, presumibilmente per finalità estorsive.

Catanzaro Lido, incendio doloso in un pub: due morti

Sul posto questa notte sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro allertate da una pattuglia della Guardia di Finanza. Gli uomini delle Fiamme Gialle avevano notato fumo fuoriuscire dal locale durante un turno di controllo del territorio. Ecco un video dell’intervento dei vigili del fuoco. Immagini pubblicate su YouTube da LaCnews24.

Sul posto del rogo sono subito intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Sellia Marina e Catanzaro che hanno poi dovuto lavorare diverse ore per domare le fiamme che ha completamente distrutto il ‘Tonnina’s’, che è un locale molto noto e frequentato dai giovani. Al termine delle operazioni di spegnimento, con l’intervento di 25 unità dei pompieri, sono stati trovati i due cadaveri semicarbonizzati. I Vigili del fuoco hanno riscontrato l’utilizzo di liquidi infiammabili, che conferma l’ipotesi dell’origine dolosa. Sul posto sono intervenuti Polizia, con la squadra Mobile che conduce le indagini, magistrato di turno e medico legale.

(Immagine di un video pubblicato su YouTube da LaCnews24.it)