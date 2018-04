Forlì, 60enne blocca un bus per mezz’ora: «Faccia scendere gli stranieri»

Ha rotto le scatole all’autista. Ha bloccato un mezzo pubblico per mezz’ora e ha perfino chiesto il biglietto a tutti i passeggeri stranieri sul pullman che collega Forlì a Santa Sofia. La curiosa e triste vicenda la racconta Bologna Repubblica.

Un 60enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo aver invieito contro diversi passeggeri, extracomunitari, presenti sulla corsa. Li ha accusati di viaggiare gratis e poi, davanti alla richiesta personale di esibizione del biglietto, il conducente ha chiamato la polizia. Anche perché la situazione poteva precipitare. Gli agenti, giunti sul posto, hanno verificato come tutti i passeggeri fossero in realtà in regola con il biglietto. Inclusi quelli che non avevano la cittadinanza italiana. L’uomo è stato denunciato.

(foto di repertorio PASQUALE BOVE / ANSA / KLD)