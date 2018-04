«La maleducazione, le offese, per giunta manifestate con false identità, non appartengono alla nostra storia e alla nostra professione. Il tentativo della De Luca di accreditarsi con la nostra testata finisce con quei 5 articoli, Selvaggia può contare sulla mia piena collaborazione». A parlare, in un post su Facebook, è Antonio Blasotta, editore de Il Mattino di Foggia. Blasotta si scusa con Selvaggia Lucarelli per la condotta di una giornalista che ha firmato cinque pezzi con il quotidiano pugliese.

Cosa è successo?

A marzo – spiega il Mattino di Foggia – sono stati pubblicati «alcuni articoli a firma Francesca De Luca» che, da un tweet del 27 febbraio scorso, sembra confermare un suo falso profilo Twitter in cui offende la firma del Fatto Quotidiano. L’account @StanzaServaccia (con un nome che evitiamo di trascrivere) spammava alcuni articoli del quotidiano. Il nome in questione, come potete notare sotto, risulta molto denigrante nei confronti di Selvaggia. E non è passato inosservato. Lucarelli stesa ha cercato di capire chi ci fosse dietro l’utente in questione. Peccato però che la De Luca, dal suo account Twitter, nega il coinvolgimento sul caso.

«La De Luca – spiega Blasotta sui social – ammette di non lavorare per noi (e non abbiamo riscontri nel ritenerla di Foggia, come dichiara) ma chiedo scusa a Selvaggia e ai nostri lettori per non aver vigilato sulla irreprensibilità dell’autrice dei pezzi comparsi sul giornale di cui sono responsabile».

«Il tentativo della De Luca – spiega – di accreditarsi con la nostra testata finisce con quei 5 articoli, Selvaggia può contare sulla mia piena collaborazione in qualsiasi iniziativa intenda perseguire nel difendersi dalle offese ricevute, anche se non direttamente per nostro tramite».

Nel mentre la discussione su Twitter continua… De Luca smentisce, ma le cose sembrano ancora decisamente poco chiare.

A Potenza mi succedono sempre vicende strane legate a giornalisti e dintorni. pic.twitter.com/hQMfA2t33o — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 4 aprile 2018