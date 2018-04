Un terribile incidente stradale è avvenuto la scorsa notte in provincia di Matera. Quattro persone sono morte, per cause in fase di accertamento, sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci. Secondo quanto si è appreso, nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili, che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una. La strada è rimasta chiusa per diverse ore. Le quattro persone decedute avevano tra i 28 e i 33 anni.

Incidente stradale nella notte a Matera: 4 morti, avevano tra i 28 e i 33 anni

Una Fiat Punto guidata da un giovane di 28 anni di Tricarico (in provincia di Matera) si è scontrata con una Seat Altea su cui viaggiavano due fratelli di Ferrandina (altro comune del Materano), uno di 33 anni e l’altro di 28, e la fidanzata 28enne di uno dei due. I tre maschi sono morti all’istante mentre la ragazza di 28 anni ha perso la vita poco dopo, durante il trasporto all’ospedale di Policoro.

