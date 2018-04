Tutti i video fake sulla caduta di Tiangong-1

Tiangong 1, la stazione spaziale cinese, è caduta alle 2 circa ora italiana del 2 aprile, nell’Oceano pacifico meridionale. Finora non sono stati diffusi video originali sulla sua discesa verso il nostro pianeta. In rete però pullulano i video fake.

Basta cercare su Youtube ed ecco che compaiono, specialmente sotto la ricerca Tiangong falling, diverse clip. Tutte false.

Tiangong 1: i video bufala che riprendono altre cadute spaziali

Wired ne ha raccolti diversi. Il primo, il più visto, è “TIANGONG-1 FIRST REENTRY VIDEO | china chinese Space Station falling April 1st || LIVE 2018 || Tiang“. Non è nient’altro che il rientro della Atv-1. Così come queste palle infuocate non sono la stazione spaziale cinese in caduta libera.

Così come non è possibile che la caduta sia stata visibile da Tivoli.