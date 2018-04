Una tragedia in strada in provincia di Napoli. Ieri un uomo si è messo alla guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto cocaina: a bordo di una Bmw ha poi causato uno scontro con una Fiat Punto sulla quale viaggiavano tre ragazzi di 28 anni. Uno di loro è morto sul colpo, un altro è rimasto ferito in modo grave e il terzo se l’è cavata con lievi ferite. È accaduto la scorsa notte a Pomigliano d’Arco.

Pomigliano d’Arco, ubriaco e drogato alla guida travolge un’auto: morto un ragazzo

Il responsabile dell’incidente, un cittadino ucraino che viaggiava con la moglie sulla Bmw, è stato fermato dai carabinieri che lo hanno sottoposto ad esami da cui è emersa l’assunzione di alcol e droga. Per l’uomo, attualmente trattenuto in caserma, scatterà l’accusa di omicidio stradale. L’impatto è avvenuto ad altissima velocità alle 3 del mattino, precisamente tra viale Alfa e via Terracciano. La Punto è stata sbalzata in un chiosco sul marciapiede.

(Immagine generica da archivio Ansa)