Incendio in un condominio a Prato, è morta una donna di 74 anni

Una donna di 74 anni è morta in un incendio sviluppatosi ieri pomeriggio in un condominio a Prato. Il cadavere senza vita della donna, Emma Silvestri Molfetta, che abitava al secondo piano, è stato trovato nel vano scale dai vigili del fuoco solo quando sono riusciti ad arrivare all’ultimo piano del palazzo. Sono state inutili le manovre di rianimazione da parte dei sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte della donna.

L’allarme è scattato intorno alle 17. Le fiamme avevano attaccato un appartamento al secondo piano dell’edificio composto di 5 piani fuori terra, in piazza Albert Einstein. I vigili del fuoco hanno subito evacuato tutte le abitazioni, venti famiglie, e poi spento l’incendio, non senza difficoltà, anche per il denso fumo presente. In un primo momento non risultavano persone coinvolte. Poi la scoperta del cadavere della donna nel vano scale. Non è ancora chiaro se la 74enne avesse cercato di rifugiarsi in cima alle scale, magari perché impossibilitata a scendere dalle fiamme e dal fumo, o si trovasse già lì. I pompieri in serata erano ancora a lavoro per la messa in sicurezza dello stabile. L’incendio ha provocato danni anche alle parti condominiali, rendendo provvisoriamente inagibile l’intero palazzo. L’Amministrazione comunale di Prato sta cercando soluzioni per trovare un alloggio d’emergenza a tutte le famiglie rimaste momentaneamente senza casa.

