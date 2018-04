Il videomessaggio di auguri del Papa diventa virale su Whatsapp, ma è un vecchio filmato

Negli ultimi giorni è diventato virale, condiviso da migliaia di persone, un videomessaggio di auguri di Pasqua di Papa Francesco. Le immagini del Pontefice sono circolate soprattutto su Whatsapp, che è una delle app di messaggistica per smartphone più diffuse al mondo. Nel breve filmato, della durata di circa 30 secondi, Bergoglio parla in lingua spagnola, fa gli auguri, dà la benedizione e chiede di pregare anche per lui.

Il videomessaggio di Papa Francesco diventa virale su Whatsapp

In realtà non si tratta videomessaggio registrato dal Papa in questi giorni per gli auguri di Pasqua ma di un filmato ripreso da un vecchio filmato. Le stesse immagini sono disponibili su YouTube da molti mesi, come dimostra ad esempio un filmato caricato il 6 agosto 2017:

Sta di fatto che migliaia di utenti hanno condiviso il video del Pontefice da cellulare per scambiarsi gli auguri. Francesco dice: «Vi mando un affettuoso saluto, con grande affetto ve lo auguro per tutto ciò che fate. Che abbiate un felice lavoro, di andare avanti, di superare avversità, di vedere la vita con occhi belli perché la vita è molto bella, però bisogna saperla vedere in modo bello. Prego per voi, vi chiedo di pregare per me e vi do la mia benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao!». In Italia il messaggio si conclude con una scritta: «La benedizione social di papa Francesco è per tutti. Condividila!».