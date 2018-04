Parma, bimbo di 8 anni cade dalla finestra, lo salva il tendone del bar

Il bimbo cade dalla finestra. Viene salvato dal tendone del bar. La tragedia è stata sfiorata ieri sera a Pilastro, una frazione a Sud di Parma. Ora il piccolo, di 8 anni, si trova in osservazione al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, ma se la caverà. Il bambino è caduto introno alle 20. È precipitato da un’altezza di circa 5 metri dopo essersi sporto dalla finestra di casa sua. A salvarlo è stato il tendone del bar al piano terra che ha attutito la caduta.

Bimbo di 8 anni si sporge e cade dalla finestra, lo salva il tendone del bar al piano terra

Il piccolo si trovava in casa con i genitori e si sarebbe sporto da una finestra al primo piano dello stabile perdendo l’equilibrio e precipitando a terra. Sulla traiettoria ha fortunatamente trovato il tendone che ne ha fermato la caduta accompagnandolo sino all’asfalto. Dopo essere stato soccorso dal personale del 118 il bimbo è stato portato in ospedale per gli accertamenti. Nella caduta il piccolo ha riportato diversi traumi ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

(Foto generica da archivio Ansa)