Fabio Scacciavillani è un economista con un CV di tutto rispetto. PhD all’università di Chicago, Scacciavillani ha lavorato presso le più importanti organizzazioni internazionali economiche, Fmi e Bce, prima di diventare il capo economista del fondo sovrano dell’Oman.

Fabio Scacciavillani prende in giro l’ignoranza di chi vuole il reddito di cittadinanza, e rivela di non sapere il motivo dell’alternanza tra il giorno e la notte

Editorialista e blogger per il Fatto Quotidiano, l’economista è stato anche candidato per Fare per fermare il declino, la lista liberale promossa da Oscar Giannino e diversi professori di economia, come Michele Boldrin o Luigi Zingales. Nella giornata di ieri Fabio Scacciavillani è stato autore di un tweet che ha suscitato ilarità e ha generato diverse polemiche. Il Chief strategist officer del fondo sovrano dell’Oman ha preso in giro l’ignoranza di chi vuole il reddito di cittadinanza in questo modo.

«Qualche anno fa il 62% degli studenti italiani non era in grado di spiegare perché si alternano giorno e notte. In altre parole non sapevano che la Terra gira intorno al Sole. Però oggi questi studenti, diventati elettori, esigono il reddito di cittadinanza», ha twittato Scacciavillani.

Al di là dell’opinione espressa, chiaramente poggiata su basi di fatto molto fragili, Fabio Scacciavillani ha dimostrato di non sapere il motivo dell’alternanza tra il giorno e la notte. Essa dipende dalla rotazione della Terra sul proprio asse, mentre quello che descrive l’economista è il moto di rivoluzione che il nostro pianeta compie in un anno, chiamato appunto “solare”, attorno al Sole.