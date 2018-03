Vaccini, De Magistris contro Lorenzin: Â«I bambini non in regola restino a scuolaÂ»

Con una lunga lettera il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si rivolge al ministro uscente della Salute Beatrice Lorenzin e alla titolare del Miur, anche lei uscente, Valeria Fedeli. In sostanza il primo cittadino chiede che i bimbi non in regola con le vaccinazioni possano rimanere in classe anche oltre il limite stabilito per la presentazione della documentazione necessaria. In Campania è fissato al 30 aprile 2018.

Qui una parte della lunga lettera:

Nel frattempo, ai minori non in regola, ovvero i cui genitori non abbiano entro oggi presentato la documentazione, si dovrebbe precludere l’accesso ai servizi educativi, ovvero la frequenza della scuola dell’infanzia e del nido non solo per i prossimi anni, ma per questo scorcio di anno scolastico, rifiutandone l’ammissione in classe, tra i compagni e le compagne, con i maestri e le maestre da cui essi sono stati finora accolti e curati. E’ evidente che in tale maniera si farà gravare sui più piccoli il peso di un’esclusione del tutto immotivata ai loro occhi, in contrasto con tutti i principi psico-pedagogici cui la scuola del nostro Paese si ispira, e in gravissimo contrasto con i principi ispiratori della Convenzione dei diritti dell’infanzia e della adolescenza, ratificata dalla nostra Repubblica con Legge n. 176 del 27 maggio 1991: in questo documento fondamentale, ispiratore delle politiche dell’infanzia degli ultimi decenni in tutti i Paesi dell’ONU, infatti, all’articolo 2 si impone agli Stati che il bambino sia tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. E, all’articolo 3, che in tutte le decisioni relative all’infanzia, siano esse di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, o dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del minore debba avere considerazione preminente. Inoltre, appare piuttosto grave la disparità di trattamento messa in campo per un segmento educativo, quello dello 0-6, che non ha certo minore dignità degli altri e che, per quanto non obbligatorio, tutela il diritto costituzionale all’istruzione, diritto che non può essere posto in posizione gerarchicamente inferiore ad altri, pur essenziali. La nostra Costituzione non ne limita l’esercizio solo a quanti abbiano genitori/tutori/affidatari “in regola” con le leggi, ma indirizza ai bambini e alle bambine l’attenzione necessaria a “rimuovere gli ostacoli” che limitano l’uguaglianza, non a frapporne.