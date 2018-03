Tragedia familiare a Pegognaga, piccolo comune lombardo in provincia di Mantova. Marito e moglie sono stati trovati impiccati nella loro abitazione. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un doppio suicidio avvenuto davanti all’unica figlia di 6 anni, trovata ieri sera in casa dal nonno in stato di shock e con dei lividi sul collo che potrebbero far sospettare l’intenzione dei genitori di uccidere anche lei. La bimba si trova ora nel reparto di pediatria dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Nè dà notizia il sito del quotidiano La Gazzetta di Mantova.

Pegognaga (Mantova): marito e moglie impiccati, doppio suicidio davanti alla figlia

I due coniugi erano di origine indiana. Il marito, che lavorava in un allevamento bovino, aveva 35 anni mentre la moglie 27. Ieri l’uomo aveva telefonato in azienda dicendo che non sarebbe andato al lavoro perché doveva accompagnare la moglie dal medico. Non avendo più avuto loro notizie, uno dei nonni della bambina è andato a casa e ha trovato i due corpi, impiccati con un’unica corda al corrimano della scala interna. Le due salme sono alle camere mortuarie dell’ospedale Poma a disposizione del magistrato.

