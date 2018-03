La Digos smonta la psicosi sul rischio terrorismo a Pasqua

Se avete intenzione di passare il weekend di Pasqua a Roma, sappiate che non c’è nessuna allerta terrorismo.

Il dirigente della Digos della Capitale Giampietro Lionetti, in una conferenza stampa per gli arresti di giovedì 29 marzo nell’operazione anti-terrorismo “Mosaico”, ha dichiarato: “Come tutti i periodi di festa facciamo ancora più attenzione del normale, ma non c’è nulla che indica progettualità terroristiche per Pasqua, non c’è alcun allarme concreto”.

Gli arresti di giovedì sono la rete del tunisino Anis Amri, autore della strage di Berlino del 19 dicembre 2016 e ucciso tre giorni dopo a Sesto San Giovanni in seguito a un conflitto a fuoco con la polizia italiana.

(Foto credits: Ansa)