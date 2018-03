Fedez ha messo in affitto il suo attico al CityLife a nove mila euro al mese più mille di spese condominiali. Chi vorrà vivere nel lussuoso appartamento dovrà quindi pagare 10 mila euro al mese, una cifra molto elevata anche se in linea con le caratterische dell’immobile.

Fedez mette in affitto il suo attico al CityLife a nove mila euro al mese più mille di spese

L’attico, come recita la descrizione sul sito di annunci immobiliari Idealista, «è situato al 13° e 14° piano è di 270 mq con doppia esposizione, che si affaccia sullo skyline meneghino con vista spettacolare., gode di assoluta privacy e si sviluppa su due livelli. Il primo piano è composto da un ingresso che conduce all’ampia zona living open space con arredamento di design, una cucina abitale con secondo ingresso di servizio, una zona fitness, un bagno con disimpegno, una cabina armadio e un meraviglioso terrazzo e balcone».

L’inserzione su Idealista rimarca come «la scala interna, con finiture di cristallo, conduce al secondo piano dove troviamo una luminosa camera da letto con vista panoramica e d’affaccio sul terrazzo dotato di jacuzzi, una sauna interna, un bagno en suite con vasca di design e doccia. Tutti gli ambienti sono molto luminosi grazie alle grandi vetrate che circondano tutto l’appartamento. Finiture di pregio in tutta la casa, come il parquet in rovere sbiancato. Ogni dettaglio è ben curato. L’impianto domotico all’avanguardia controlla l’intera abitazione con facilità. Completa la proprietà un box doppio incluso nel prezzo».

Fedez aveva comprato l’attico al CityLife per circa due milioni di euro, un acquisto che aveva suscitato diverse polemiche. L’appartamento fa parte delle Residenze Libeskind, gli immobili più prestigiosi realizzati all’interno di CityLife, la riqualificazione immobiliare dell’area dismessa della Fiera campionaria di Milano sita nel quartiere di Portello, liberatasi dopo la costruzione della nuova sede fieristica a Rho-Pero.

Fedez aveva indicato che dopo la nascita del figlio Leone avrebbe cercato un appartamento più grande di quello che aveva, per vivere insieme al neonato e alla sua compagna Chiara Ferragni.