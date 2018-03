Ritrovato il cadavere di Alessandro Fiori in Turchia

Ritrovato il cadavere di Alessandro Fiori, 33 anni, giunto in Turchia il 12 marzo e scomparso. Lo afferma Chi l’ha visto, secondo cui il corpo è stato ritrovato a Sarayburnu, una zona di Istanbul, e riconosciuto dal padre. Sono in corso verifiche da parte delle autorità.

Alessandro Fiori, 33enne manager di Soncino, è scomparso almeno 15 giorni fa. Sul caso indagano le autorità turche. Alessandro nel fine settimana aveva ricevuto un messaggio da una donna americana, a cui probabilmente era molto legato. L’uomo decide di raggiungerla in Turchia. Un testimone – che ha viaggiato con il manager di Soncino – racconta anche di due cellulari, di cui uno nuovo che Alessandro dimostrava di non sapere usare alla perfezione. Secondo quanto riporta Il Giorno Fiori ha preso un taxi per farsi accompagnare in albergo. Ma si è fermato per un prelievo di circa 2.000 euro. Il particolare è stato notato dal tassista che ha raccontato alla polizia di aver lasciato l’uomo davanti all’hotel, proprio dove è stato trovato il cellulare e il portafoglio vuoto del soncinese.