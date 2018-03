Telegramdown, l’app di messaggistica russa finisce nel mirino di Twitter

Come ogni disservizio tecnologico che si rispetti, bisogna accedere a Twitter per verificarlo. Ieri era Whatsapp, oggi è toccato a Telegram.

L’app di messaggistica russa, primo rivale della più famosa applicazione dall’icona verde, da questa mattina è down in Europa, Medio Oriente e in Russia.

I festeggiamenti per i 200 milioni di utenti attivi al mese, risultato raggiunto il 22 marzo, non sono stati proprio eccezionali, anzi.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon.

— Telegram Messenger (@telegram) 29 marzo 2018