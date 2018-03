Nadia Toffa ha risposto in modo piuttosto duro a una commentatrice che su Instagram l’aveva criticata per la superficialità con cui parla di cancro. La conduttrice TV ha scritto: «Nessuno di noi può parlare di guarigione e nemmeno la sottoscritta lo ha fatto. Quello che puoi fare però è affrontare la vita col sorriso, combattere la tua battaglia con energia, facendoti sostenere dagli altri. Ma ognuno ha il suo modo e io rispetto il tuo. Dunque fai lo stesso con gli altri».

Nadia Toffa replica a chi la critica come bugiarda per come parla di cancro su Instagram

Nadia Toffa ha replicato a questi due commenti, scritti da una utente di Instagram che aveva affermato di aver avuto un cancro al seno, e che trovava eccessivo il modo in cui la conduttrice abbelliva la malattia sui social media così come in TV.

«Carolyn Smith è sempre sincera anche quando ha momenti di debolezza e paura e poi torna a sorridere tu sei stata bugiarda dall’inizio non aiuti il prossimo facendo così illudi dicendo sono guarita in due mesi e mi sento bene e figa pensa prima di dire certe affermazioni buona fortuna…Non è cattiveria sono stata operata di cancro al seno due anni fa ho fatto chemio ho fatto radioterapia ho perso i capelli e tutt’ora sto facendo la cura ormonale per 5 anni tu in merito sai come ci si sente ?», il doppio commento a cui ha replicato Nadia Toffa sul suo profilo Instagram.

Filippo Facci su Libero, alcune settimane fa, aveva criticato la superficialità con cui Nadia Toffa aveva presentato la sua lotta contro il tumore, ammonendo dal rischio di illudere sulla facilità con cui lo si possa sconfiggere, osservazione che aveva suscitato diverse polemiche contro il giornalista.