Le monetine della Fontana di Trevi non andranno più alla Caritas ma al Comune di Roma, dal primo aprile. A deciderlo la memoria della giunta capitolina firmata lo scorso ottobre da Luca Bergamo, vicesindaco, e Laura Baldassarre, assessore alla Comunità solidale e Scuola. I soldini – spiega oggi il Corriere della Sera – andranno in «progetti di assistenza e solidarietà».

LEGGI ANCHE > LA BUFALA DI PAPA RATZINGER MORTO

Finora quelle quote sono servite alla Caritas per offrire cibo e un alloggio ai senzatetto e le persone con più disagi nella Capitale. La Caritas, per ora, non commenta la notizia al Corriere: «Almeno finché non ci saranno comunicazioni ufficiali». Anche perché – spiega la testata – potrebbero esserci accordi tra l’ente fondato da don Luigi Di Liegro e il Campidoglio. Una ipotesi è che parte dei proventi vadano comunque alla Caritas per aiutare i romani più bisognosi.

(foto ANSA/CLAUDIO ONORATI)