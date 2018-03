«Lo spot è razzista»: Heineken rimuove la pubblicità | VIDEO

Heineken chiede scusa e rimuove uno spot accusato di essere razzista. La polemica è nata sul web dopo l’allarme lanciato dall’artista americano Chance the Rapper, che su Twitter ha evidenziato un ambiguo messaggio contenuto nel nuovo slogan del noto marchio di birra. Il cantante ha fatto notare una possibile interpretazione razzista della frase «Lighter is better», «Più leggero è meglio». «Lighter» infatti può avere molteplici significati. Può significare anche «più chiaro», anche con riferimento al colore della pelle. «Credo che alcune aziende stiano di proposito diffondendo annunci razzisti per ottenere più visualizzazioni», ha scritto il rapper definendo poi lo spt di Heineken Light «orribilmente razzista».

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg

— Chance The Rapper (@chancetherapper) 26 marzo 2018