Stefano Esposito è il gombloddo dei balneari di Torino-Collegno

Fa sorridere sui social un tweet dell’ex senatore Pd Stefano Esposito in cui il democratico si lamenta della sua non rielezione. Esposito commenta il post della giornalista Federica Angeli in cui si parla dei legami tra elettorato M5S e i feudi balneari di Ostia.

E non è un caso che io non sia più in parlamento. Ma a me va bene così — Stefano Esposito (@stefanoesposito) 25 marzo 2018

Quello che fa sorridere ai più non è certo l’argomento trattato dalla giornalista, che da sempre si occupa di mafia sul litorale romano, ma bensì il tweet di Esposito. “E non è un caso che io non sia più in parlamento. Ma a me va bene così“. commenta il dem.

Peccato che Stefano Esposito fosse candidato nel collegio uninominale Senato di Torino-Collegno. Un po’ lontano da Ostia.

Il parlamentare ritiene di esser stato lasciato fuori dal Senato, forse, per via di un elettorato che ha premiato altre forze politiche con “metodi” (chioserebbe lui) poco ortodossi.

Mi sfugge il nesso tra #Ostia e l’elettorato piemontese. — Herr Ketzer (@checco710) 26 marzo 2018

gomblottone! Esposito fatto fuori dell’assobalneari di Torino-Collegno!!1!1!!1!!! — persona reale (@donnadimezzo) 25 marzo 2018

Una ottima analisi della sconfitta.