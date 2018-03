Il terrapiattista Mad Mike è riuscito a lanciarsi con il suo razzo

Doveva farlo a novembre, ma poi ha dovuto rinviare. Stavolta il terrapiattista Mad Mike, all’anagrafe Mike Hughes, si è lanciato con il suo razzo per dimostrare – a suo dire – che la Terra è piatta.

guarda il video:

Mentre Tolomeo si sta rivoltando nella tomba Mad Mike, sabato 24 marzo, è riuscito a lanciarsi con il suo razzo fai da te per circa 600 metri nel deserto del Mojave. Successivamente il terrapiattista si sarebbe lanciato, con paracadute, a una altezza di 109 chilometri. L’Associated Press ha raggiunto Mike che è uscito illeso dal lancio, con solo un po’ – racconta – di mal di schiena. Stranamente (stranamente eh) gran parte dei video on line non mostrano l’uomo salire sul razzo. Solo Noize Tv, che ha realizzato un servizio piuttosto lungo (con cui Hughes sarebbe già in polemica), ha immortalato il magico momento.

A novembre Mike tentò un primo lancio, ma il Bureau of Land Management, un’agenzia del dipartimento degli Interni degli Stati Uniti che si occupa della gestione di terreni pubblici, fermò i lavori, impedendogli l’utilizzo dei terreni pubblici ad Amboy, in California. Stavolta Mad Mike è riuscito nell’impresa. Anche se la Terra continuerà a esser quella che è sempre stata.

Indovinate in che forma.