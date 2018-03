La morte di Frizzi e quelli che online ‘anticipano’ le parole dell’ex moglie Rita Dalla Chiesa

Una terribile notizia non ferma lo sciacallaggio mediatico. Quando ancora non erano emerse dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi, l’amatissimo conduttore deceduto stanotte all’ospedale Sant’Andrea di Roma, sul web erano già stati pubblicati articoli che raccontavano del «dolore» della donna o addirittura delle sue «parole». «Rita Dalla Chiesa piange la morte dell’ex marito», «Rita Dalla Chiesa distrutta dal dolore», sono titoli di post e di paragrafi circolati in rete molto prima che la conduttrice, altro volto noto della tv italiana, venisse avvicinata dai giornalisti.

Alla fine l’ex moglie di Frizzi è riuscita a dire poche parole ai giornalisti all’uscita dall’ospedale Sant’Andrea. «Mancherà a tutti», si è limitata a dire ai cronisti la Dalla Chiesa dopo aver dato l’ultimo saluto a Frizzi. I due sono stati sposati per 10 anni, dal 1992 al 2002.

(Foto: Dalla Chiesa esce dall’ospedale Sant’Andrea dove è morto il conduttore televisivo Fabrizio Frizzi.

Credit: ANSA / MASSIMO PERCOSSI)