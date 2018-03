Grillo, Di Maio e Di Battista hanno festeggiato assieme l’elezione a presidente della Camera di Roberto Fico con un selfie immortalato da Riccardo Fraccaro.

Il selfie di Grillo, Di Maio, Di Battista, Bonafede, Fraccaro, Dettori e Buffagni all’Hotel Forum di Roma

La foto, pubblicata oggi da Repubblica, ritrae i più importanti esponenti del M5S insieme ai deputati Bonafede e Buffagni, mentre fanno una colazione all’Hotel Forum di Roma, un 4 stelle superiore con vista sui Fori Imperiali.

L’immagine è stata scattata da Riccardo Fraccaro sabato mattina, quando i vari deputati dei Cinque Stelle, più Alessandro Di Battista oramai ex e Pietro Dettori, responsabile editoriale di Rousseau che fa parte della Casaleggio Associati, sono andati a trovare il fondatore del M5S nell’albergo di Roma dove soggiornava dopo la tappa capitolina del suo nuovo tour teatrale, Insonnia.

Una colazione da “campioni”, come si dice in gergo, per celebrare il più grande successo politico ottenuto dai Cinque Stelle, che hanno conquistato la terza carica dello stato, in ordine gerarchico inferiore solo a presidente della Repubblica e del Senato.