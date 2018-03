Il primo giorno di Fioramonti, futuro ministro M5S: «Mi annoio»

Lorenzo Fioramonti, 40 anni, professore di Economia politica all’Università di Pretoria, afferma di annoiarsi alla Camera dei Deputati. “L’economista” del Movimento, papabile ministro dello Sviluppo in un ipotetico governo a Cinque stelle è stato eletto nel collegio di Roma Torre Angela. Chiacchiera con Trocino del Corriere della Sera.

«Mi annoio».

Ministro, che dice?

«Ma quale ministro. Mi pare un po’ prematuro».

E allora la chiamiamo professor Lorenzo Fioramonti: ma come, si annoia già al suo primo giorno?

«Guardi, fare il docente universitario non è un mestiere particolarmente dinamico, ma qui non si fa nulla tutto il giorno. Sto

cominciando a annoiarmi».

E cosa fa per evitarlo?

«Abbiamo cominciato a mandarci messaggini. Ci scambiamo foto».

È un attimo che si passa a giocare a Fifa o Monster Hunter.

«Io sono uno di quelli che prendono sul serio le istituzioni. Forse chi è in quest’Aula da tanto tempo si è dimenticato dove si trova».