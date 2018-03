Ne rimarrà solo uno: arriva il 27° cambio nell’amministrazione Trump

Il presidente Donald Trump continua a far parlare di sè. A meno di due settimane dal licenziamento del segretario di Stato Rex Tillerson, giunto in maniera burrascosa su Twitter, è arrivata la notizia giovedì 22 marzo del terzo cambio al ruolo di consigliere alla Sicurezza nazionale, il 27° tra tutte le cariche dell’amministrazione.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 marzo 2018