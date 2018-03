Londra, rientrata la minaccia del veicolo sospetto di fronte al Westfield Centre

È rientrata la minaccia di un veicolo sospetto nel parcheggio dello Shopping Centre Westfield di Londra, nel distretto di White City. A confermarlo è stata la stessa Metropolitan Police dopo aver messo in sicurezza l’intera zona.

So I go to visit the new wing of @westifieldlondon and there’s a #suspectvehicle in the car park so they’re pulling police tape in front of me. Whole place evacuated on lockdown. The new @johnlewisretail will have to wait! #westfield …policemen everywhere pic.twitter.com/FoJPaGyVch

— Nevlar (@nevtam) 23 marzo 2018