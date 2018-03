I parlamentari che prendono ancora il vitalizio nonostante l’abolizione

Il sistema contributivo per le pensioni dei parlamentari era stato votato con ampia maggioranza all’epoca del governo di Mario Monti. Tra i principali sponsor di questa legge c’era anche l’ex finiano Italo Bocchino che, anche recentemente, si era espresso in questi toni: «Ero indignato all’idea di poter avere la pensione già dai 50 anni – aveva affermato -. E sono rasserenato dal fatto che mi è stata tolta per i prossimi 15 anni».

ITALO BOCCHINO VITALIZIO, IL SUCCESSO NEL RICORSO

Peccato che, su questa sua nobilissima posizione, sembra aver fatto retromarcia. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Verità, infatti, Italo Bocchino – insieme a un altro manipolo di ex parlamentari composto da Daniele Molgora, Mario Landolfi, Roberto Rosso, Roberto Menia, Tommaso Foti, Filippo Ascierto e Mario Valducci – è riuscito a vincere il ricorso contro quel passaggio al sistema contributivo.

Così, non dovrà aspettare i 60 anni (secondo il sistema contributivo, infatti, per ricevere l’assegno servono 60 anni se si sono accumulate più legislature e 65 se si è stati eletti per un solo mandato) per incassare la pensione, ma potrà ottenerlo subito. All’età di 51 anni o giù di lì.

ITALO BOCCHINO VITALIZIO, LA DECISIONE DEL COLLEGIO D’APPELLO DELLA CAMERA

Il 20 marzo, infatti, il Collegio d’appello della Camera – nel silenzio mediatico – ha dato ragione ai ricorrenti che avevano presentato richiesta di revisione del sistema contributivo per quanto riguarda i loro casi nel 2015. Ha riconosciuto, infatti, l’anomalia della loro posizione e – allo stesso tempo -, in assenza di un più chiaro ordinamento regolamentare, ha affermato che la stessa situazione potrebbe toccare anche ad altri deputati o ex deputati nelle stesse condizioni.

Suonano a questo punto profetiche le parole di Luigi Di Maio di qualche giorno fa, rivendicando per il Movimento 5 Stelle la presidenza di palazzo Montecitorio: «Abbiamo chiesto la presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare che regolamenti da modificare».

(FOTO: ANSA/ ETTORE FERRARI)