Libero ha ripreso l’incredibile bufala no euro sulla cupola di Angela Merkel, Theresa May e Dalia Grybauskaite. La fake news, diffusa in Italia da Antonio Maria Rinaldi, uno dei più noti critici della moneta unica, è stata ripresa con queste parole dal sito della testata di Vittorio Feltri.

«Una foto che manda in delirio i complottisti di tutto il mondo. Chi state vedendo? Presto detto, da sinistra verso destra: Angela Merkel, Theresa May e Dalia Gribauskaite, rispettivamente cancelliera tedesca, primo ministro britannico e presidente della Lituania. Le tre sono state immortalate fianco a fianco nel 1991-1992, quando frequentavano l’università di Georgetown, il corso di studi era quello di amministrazione presso l’Istituto di economia internazionale. E, dicevamo, i complottisti trovano terreno fertile: possibile che tre persone così influenti si trovassero fianco a fianco ancor prima che la loro carriera esplodesse senza che dietro ci sia una qualche “manina” a pilotare il tutto?», scrivono su Libero.

Il piccolo problema è che nulla di questo breve testo di Libero è sostanzialmente vero. In quella foto non ci sono Angela Merkel, Theresa May e Dalia Gribauskaite, ma solo la cancelliera tedesca. L’immagine non è stata scattata nel 1991-1992 presso l’università di Georgetown, a Washington Dc, bensì a Berlino negli anni settanta, all’epoca della Germania comunista.

Angela Merkel, Theresa May e Dalia Gribauskaite non hanno mai studiato assieme alla Georgetown University, quindi è impossibile esista una manina che abbia pilotato la loro carriera secondo le suggestioni suggerite da una simile bufala, diffusa da Antonio Rinaldi.