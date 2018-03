Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni è nato: ecco la prima foto

Nel giorno della festa del papà, Fedez ha ricevuto il più bel regalo che si possa desiderare. Ecco Leone Lucia, il piccolo nato dall’unione del cantante con la fashion blogger Chiara Ferragni. Il primo scatto non poteva che essere affidato a Instagram dopo che, nel corso di tutta la giornata, si erano rincorse le voci sul parto.

LEONE LUCIA FERRAGNI FOTO, IL POST SU INSTAGRAM

«Per la festa del papà è nato un piccolo Leone» ha scritto Fedez sul social network, in un post che ha ricevuto – in meno di un’ora – oltre un milione di like. Lo scatto ritrae il cantante chino sul letto della clinica di Los Angeles dove Chiara Ferragni ha scelto di partorire. Insieme a Fedez e alla sua stanca ma raggiante compagna si intravede il neonato, adagiato sul petto della mamma. Il rapper, invece, sembra intento a coccolare con un bacio sulla guancia la stessa Chiara Ferragni.

LEONE LUCIA FERRAGNI FOTO, I COMMENTI SUI SOCIAL NETWORK

Questa mattina la notizia era già trapelata. Inatteso è arrivato lo scatto: qualcuno, infatti, aveva anticipato che una importante rivista settimanale aveva già acquistato – a suon di quattrini – i diritti per l’esclusiva del servizio fotografico. Evidentemente, però, la tentazione di pubblicare tutto su Instagram è stata troppo grande.

Del resto, tutta la gravidanza di Chiara Ferragni è stata documentata sul social network e non poteva mancare questo momento importantissimo. Il mondo dei social network ha già voluto fare gli auguri alla coppia. Nei prossimi giorni ci saranno senz’altro diverse novità circa l’evento che – mediaticamente – era molto atteso specialmente tra i teenagers.