Fa compleanno a tema “Stranger Things” ma nessuno partecipa. Undici lo consola

Aveva organizzato tutto. Dal dolce alla location. Ma nessuno ha partecipato. Domenica Ayen Alambat ha twittato le foto della festa di compleanno del suo fratellino Aaron. “Mio fratello ha invitato otto dei suoi compagni di classe per la festa di compleanno a tema Stranger Things ma nessuno di loro si è presentato“, ha scritto. La storia di Aaron però è a lieto fine. Perché – come racconta Mashable – quel tweet è diventato talmente virale che anche l’attrice che impersona Undici, Millie Bobby Brown, ha sostenuto l’idea del ragazzino.

Ecco qui il tweet della sorella di Aaron

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo — ayen (@ayenalambat) 18 marzo 2018

La gente ha iniziato a condividere il tweet apprezzando la scelta di Aaron. Molti utenti avrebbero voluto far parte di quella festa, tutta ispirata alla celebre serie Netflix.

this is as sad as papaw and his burgers. It looks like he had a great birthday though. 🙂 — mike mitch (@mikemitch_ent) 19 marzo 2018

Anche se Aaron ha spento le candeline con pochi invitati l’attrice Millie Bobby Brown ha notato la storia. Ha condiviso il tweet della sorella del ragazzino e si è autoinvitata per il prossimo anno:

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite… Please? 😘😘😘 https://t.co/gNir0sMpsm — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 20 marzo 2018

