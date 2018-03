Luca Dotto di nuovo contro Gazzetta che dedica troppo spazio a Wanda-Icardi

Ci risiamo. Luca Dotto si scaglia nuovamente contro la Gazzetta dello Sport, rea di concedere troppo spazio alla coppia formata da Wanda Nara e dal capitano dell’Inter Mauro Icardi. Su Twitter, il campione di nuoto azzurro ha lanciato un «post muto» con una foto della prima pagina del principale quotidiano sportivo italiano. Nella testata si nota l’aggiunta – con pennarello – della scritta «Bar», a voler sottolineare le «chiacchiere» riportate dalla testata (chiacchiere da bar dello sport, appunto).

DOTTO CONTRO GAZZETTA, IL TWEET

Già nel mese di dicembre, Luca Dotto si era fatto promotore di una vera e propria campagna contro la Gazzetta dello Sport che – secondo l’atleta – non aveva concesso abbastanza spazio alle affermazioni degli azzurri agli europei di nuoto di Copenaghen. Un’edizione da record, visto che quella del 2017 è stata la rassegna continentale in vasca corta più fruttuosa di sempre per il nuoto azzurro.

DOTTO CONTRO GAZZETTA, IL PRECEDENTE

A dicembre del 2017, Luca Dotto scrisse su Twitter: «È bello vedere che nel più grande quotidiano di informazione sportiva italiano, in prima pagina, viene dato più spazio al trio Icardi-Lopez-Wanda Nara e alle loro scorribande, che alle nostre medaglie all’europeo». In quella circostanza, diversi appassionati di nuoto seguirono il campione azzurro, rilanciando il suo hashtag #iononstozitto.

A provocare il promo sfogo di Dotto fu lo spazio dedicato alla sconfitta clamorosa del Milan contro il Verona. In quel caso, tuttavia, la maggiore attenzione a un importante avvenimento calcistico poteva anche essere giustificata. Tuttavia, oggi, la prima pagina della Gazzetta dello Sport è interamente dedicata alla coppia Wanda Nara-Mauro Icardi: la rosea, infatti, ospita un’intervista esclusiva alla donna-procuratrice del calciatore, inserisce una fotografia enorme a tutta pagina e mette in evidenza il titolo: «Wanda: Maurito il mio tesoro».