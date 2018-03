Avete mai provato il Toblerone gelato?

Toblerone gelato? Sì è possibile. Il cioccolato dalla forma piramidale, grande compagno di lunghissimi viaggi in autostrada (chi di voi non si è mai preso un Toblerone da portare con sé) ora arriva in versione gelato sui mercati.

han fatto il toblerone-gelato pic.twitter.com/h2JryzILDj — alessandro (@kappaTI) 18 febbraio 2018

Presente in Italia da qualche tempo e ora disponibile anche in Inghilterra arriva quindi la variante estiva. A inventare il Toblerone fu Jean Tobler nel 1867, nella sua pasticceria. Da quel momento in poi gli affari andarono a gonfie vele tanto che Tobler avviò una produzione industriale lasciando la ricetta originale al figlio che brevettò il celebre dolce nel 1909.

In Italia lo apprezzano già da un po’:

Toblerone gelato …., una goduria per il palato …🇨🇭🇨🇭🇨🇭 @Toblerone pic.twitter.com/epvTO8Ixkp — raffaele caporale (@lelesele) 14 settembre 2016

(Foto Facebook Toblerone)