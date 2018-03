Non sanno che la pasta va cotta nell’acqua, danno fuoco alla cucina

Volevano cucinare un bel piatto di pasta ma non hanno messo l’acqua a bollire. Bensì hanno piazzato gli spaghetti in pentola che, sul fornello, ha preso dopo diversi minuti fuoco. A raccontare la disavventura di tra giovani studentesse americane è Firenze Today. La notizia, curiosa, sta diventando virale.

Riporta la testata:

La cosa è poi sfuggita di mano tanto che sul posto sono dovuti intervenire pompieri e polizia per un principio d’incendio divampato nella cucina di un appartamento accanto a Piazza della Repubblica. Fortunatamente l’incidente domestico, sebbene ci sia stato un grande spavento anche in strada, si è risolto in breve tempo e con solo danni ad oggetti.