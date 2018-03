In un lungo post su Instagram la scorsa settimana l’aveva definita «cattiva», «non adatta alla spontaneità e alla vera semplicità» della famiglia, «un diavolo». Ora Ilaria D’Alessio, figlia di Gigi D’Alessio e della prima moglie del cantante Carmela Barbato, chiede scusa ad Anna Tatangelo, la donna che per oltre dieci anni è stata legata all’artista fino al giugno scorso.

In un nuovo messaggio pubblicato sul social network delle foto, il precedente è stato rimosso, la ragazza ha scritto: «La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini. Sono questioni comuni a tante famiglie. Buona domenica a tutti».

Ilaria, 26 anni, aveva attaccato la Tatangelo dopo un’intervista rilasciata a Vanity Fair in cui la cantante di Sora ha raccontato di un buon rapporto con i figli di Gigi D’Alessio. «Non è vero, non è mai stato vero», ha scritto la ragazza. «Più passavano gli anni e più mi rendevo conto che questa donna era davvero cattiva e non adatta per nulla alla spontaneità e alla vera semplicità della nostra famiglia». E ancora: «L’amore che nutro per mio padre è unico e indissolubile, io sono certa che lui sceglierà cosa è meglio per il suo animo buono e nel rispetto soprattutto di mio fratello Andrea (un angelo partorito da un diavolo ancora non me lo spiego)».

(Immagine dalla pagina Instagram di Ilaria D’Alessio @ilariadalessio1)