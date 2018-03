Guida con la patente di Homer Simpson, denunciato

Girava in auto con una patente, quella del celebre papà dei cartoon, Homer Simpson, ovviamente fasulla. Un uomo è stato fermato così, a Milton Keynes, città nel sud-est dell’Inghilterra, presentandosi con una patente a nome del cittadino di Springfield. Il documento era stato falsificato e sulla foto c’era l’immagine di Homer. Per l’autista, che era sprovvisto anche di assicurazione, sono scattati sia il sequestro del mezzo che la denuncia.

A raccontare il caso è stata la polizia stessa, con un tweet diventato immediatamente virale:

Earlier this week, @tvprp‘s PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.

When she tried to identify the driver’s ID, she found the below…

The driver’s car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.

D’oh! ‍‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH

— Thames Valley Police (@ThamesVP) 15 marzo 2018